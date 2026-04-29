Varese vede il ritorno ai playoff Biancorossi col pass per l’Europa

Dopo otto anni di assenza, la Pallacanestro Varese si prepara a tornare ai playoff, una nuova occasione per la squadra di competere ai massimi livelli. La stagione si sta avviando verso la conclusione e il passaggio ai playoff sembra ormai raggiungibile, portando con sé anche la possibilità di qualificarsi per le competizioni europee. La squadra è vicina a conquistare un obiettivo che manca dal 2018.

La Pallacanestro Varese vede i playoff, otto anni dopo l’ultima partecipazione nella stagione 201718. L’aritmetica potrebbe arrivare già domenica, anche senza giocare per il turno di riposo: se Napoli, Trento e Cremona dovessero perdere, i quattro punti di vantaggio basterebbero alla squadra di Ioannis Kastritis per blindare l’ottavo posto. Per una società con dieci scudetti in bacheca sarebbe un ritorno pesante. Non vale richiamare il 202223, quando i risultati sul campo avrebbero portato al sesto posto ma la penalità per la vicenda Tepic cambiò tutto. Questa volta Varese ci arriva con entusiasmo reale, anche per la partecipazione di un palazzetto a Masnago spesso oltre i 5.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese “vede“ il ritorno ai playoff. Biancorossi col pass per l’Europa Notizie correlate Varese stende Derthona. Biancorossi in zona playoffDopo il pesante ko con Napoli, Varese si rialza e con Derthona trova una notte memorabile. Leggi anche: CALCIO A 5 SERIE C. Biancorossi a segno, ai playoff da secondi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cantù, derby felice. Varese si sveglia tardi; Quanto costa la (ex) sede della Banca d’Italia in vendita a Varese e il ritorno della pioggia; Stanche di guerra: in Sala Montanari la forza delle donne tra il 1940 e il 1945; Varese vede l’Europa: passaporto FIBA conquistato, resta il nodo ranking. Varese vede il ritorno ai playoff. Biancorossi col pass per l’EuropaLa Pallacanestro Varese vede i playoff, otto anni dopo l’ultima partecipazione nella stagione 2017/18. L’aritmetica potrebbe arrivare già domenica, anche senza giocare per il turno di riposo: se Napol ... ilgiorno.it Il derby dice Varese: la OJM batte Cremona e vede i playoffa breve la cronaca completa OPENJOBMETIS VARESE vs VANOLI CREMONA diretta 4Q 84-75 - Ndiaye apre il 32' col canestro del -1. Varese non segna da tre, Stewart stoppato da Ndiaye, ... pianetabasket.com I Gorillas Varese espugnano Milano: vittoria in rimonta sui Rams dopo una partita spettacolare. - facebook.com facebook Neonazisti italiani. Oggi in tribunale a Varese è andata così. x.com