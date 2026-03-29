varese stende derthona biancorossi in zona playoff

Varese ha ottenuto una vittoria contro Derthona, tornando a vincere dopo la sconfitta contro Napoli. La partita si è giocata in un contesto difficile, con i biancorossi costretti a inseguire l’avversaria per buona parte dell’incontro. La vittoria ha permesso a Varese di avvicinarsi alla zona playoff.

Dopo il pesante ko con Napoli, Varese si rialza e con Derthona trova una notte memorabile. È arrivata in una partita complessa, contro un’avversaria di spessore e in un contesto che per lunghi tratti ha imposto a Varese di rincorrere, soffrire e restare lucida. Tortona ha infatti approcciato meglio, trovando in Vital e Hubb i riferimenti per provare più volte a scavare il solco, fino al -7. Ma proprio lì si è vista la prima vera notizia positiva della serata biancorossa: Varese non si è scomposta, ha corso bene in transizione, ha trovato ritmo con l’asse Moore-Nkamhoua e ha pescato dalla panchina un Librizzi (nella foto) prezioso per impatto ed energia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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