Biassono cerca 2 assistenti sociali | posto fisso e bando aperto

Il Comune di Biassono ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assunzione di due assistenti sociali a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a candidati interessati a lavorare presso l’ente locale e riguarda posti con contratto stabile. La procedura di selezione è aperta a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, con scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Il Comune di Biassono, in provincia di Monza e della Brianza, apre le porte a due nuovi assistenti sociali attraverso un concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 27 aprile 2026. L’ente lombardo cerca professionisti da inserire nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Si tratta di un inserimento stabile che mira a potenziare l’organico locale con figure specializzate nel supporto sociale. Requisiti d’accesso e titoli abilitanti. Per partecipare alla selezione è necessario avere tra i 18 e i 67 anni e possedere la cittadinanza italiana oppure quella di un Paese dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biassono cerca 2 assistenti sociali: posto fisso e bando aperto Mobilità tra enti, il Comune di Piacenza cerca due funzionari assistenti socialiC'è tempo fino al 23 gennaio, per candidarsi alla procedura di mobilità volontaria tra enti che il Comune di Piacenza ha avviato nelle scorse... Tornano a vivere gli orti sociali di Turri: aperto il bando per assegnare undici appezzamentiPossono fare domanda tutti i maggiorenni residenti che non abbiano già un orto comunale e non possiedano terreni coltivabili in zona.