Fragilità sismica le Marche al terzo posto in Italia Il punto su ricostruzione e prevenzione nell' incontro promosso dall' Ordine degli Ingegneri

Le Marche occupano il terzo posto in Italia per fragilità sismica, a causa di un aumento delle scosse registrate nelle ultime settimane. Tra gennaio e febbraio 2026, le stazioni della Rete Sismica Nazionale hanno rilevato 1.339 terremoti, con una media di circa 43 eventi al giorno. Questa crescita preoccupa gli esperti, che sottolineano l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e ricostruzione. Durante un incontro promosso dall’Ordine degli Ingegneri, si è discusso delle strategie da adottare per migliorare la sicurezza delle strutture pubbliche e private nelle zone più vulnerabili.

L'iniziativa che vuole coinvolgere un'intera comunità e che indica la via per una cultura costruttiva della prevenzione: il primo focus verterà sulla resistenza dei materiali costruttivi al terremoto ANCONA - Sono stati 1339 gli eventi registrati dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale dall'1 al 31 gennaio 2026, un numero in aumento rispetto all'ultimo mese del 2025, con una media che risale da 39 a circa 43 terremoti al giorno, valore simile a quello degli eventi localizzati mensilmente nel 2025. Dei 1339 eventi registrati, 231 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.