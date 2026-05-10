La Cremonese ha vinto 3-0 contro il Pisa, con marcature di Vardy, Bonazzoli e Okereke, riaprendo la lotta per la salvezza. La squadra si porta a una lunghezza dal Lecce, che occupa il quartultimo posto a due turni dalla conclusione del campionato. Nel frattempo, la Fiorentina ha concluso con uno 0-0 contro il Genoa, ottenendo così la salvezza matematica.

La Cremonese la spunta 3-0 contro il Pisa e riapre la corsa alla salvezza, portandosi a -1 dal Lecce quartultimo a due giornate dalla fine; segnano Vardy, Bonazzoli e Okereke. Chi invece può festeggiare la salvezza aritmetica è la Fiorentina, che nonostante il pareggio 0-0 contro il Genoa, è sicura di essere in Serie A la prossima stagione. Vardy sblocca Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa finisce 0-0. Alla mezz’ora di gioco sblocca Cremonese-Pisa Jamie Vardy, con una rasoiata di mancino da fuori area; la squadra in trasferta era in dieci uomini per l’espulsione di Bozhinov, che salterà il match contro il Napoli, come Loyola, anche lui espulso ma nel secondo tempo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vardy e la Cremonese mettono pressione al Lecce, Fiorentina salva grazie allo 0-0 col Genoa

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