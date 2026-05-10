Diretta gol Serie A LIVE | la Fiorentina pareggia col Genoa e si salva la Cremonese cala il tris contro il Pisa

Nella 36esima giornata di Serie A, la Fiorentina ha pareggiato con il Genoa, mantenendo la posizione in classifica, mentre la Cremonese ha subito una sconfitta con il Pisa, con un risultato di tre a zero. La giornata ha visto anche altre sfide, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviole e cronache delle partite, disponibili tramite la diretta live. La giornata di campionato prosegue con partite ancora da seguire e analizzare.

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