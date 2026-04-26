Repubblica | Rocchi indagato bufera sugli arbitri Accuse di frode e designazioni pilotate

Un terremoto scuote il calcio italiano e, in particolare, il mondo arbitrale, dopo che un dirigente è stato iscritto nel registro degli indagati. Le autorità hanno avviato un’indagine su presunte frodi e sulla possibilità che le designazioni arbitrali siano state manipolate. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli addetti ai lavori, con ripercussioni sulla credibilità delle decisioni prese in campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un terremoto scuote il calcio italiano e, in particolare, il mondo arbitrale. Come riportato da Repubblica, Gianluca Rocchi è finito sotto indagine della Procura di Milano con l’accusa di «frode sportiva in concorso», una delle più gravi per chi ricopre il ruolo di designatore arbitrale. Repubblica racconta come l’avviso di garanzia, firmato dal pm Maurizio Ascione, sia arrivato venerdì sera, aprendo uno scenario delicato e ricco di interrogativi. Al centro dell’inchiesta, secondo quanto evidenzia Repubblica, ci sarebbero alcune designazioni considerate sospette, in particolare due partite che avrebbero coinvolto indirettamente l’Inter.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Rocchi indagato, bufera sugli arbitri. Accuse di frode e designazioni pilotate” Notizie correlate Arbitri nella bufera: Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, si autosospende. So...AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Gianluca Rocchi, ecco le accuse: "designazioni pilotate e decisioni teleguidate"Il calcio italiano ripiomba nel baratro, scosso da un terremoto giudiziario che evoca i fantasmi più cupi della storia recente. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chi è Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale indagato per frode sportiva; Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva; Rocchi indagato per frode sportiva: avviso garanzia; Gli spioni della Squadra Fiore: così il big dei servizi Del Deo gestiva la fabbrica dei dossier. Repubblica: Rocchi indagato, bufera sugli arbitri. Accuse di frode e designazioni pilotateUn terremoto scuote il calcio italiano e, in particolare, il mondo arbitrale. Come riportato da Repubblica, Gianluca Rocchi è finito sotto indagine della Procura di Milano con l’accusa di «frode sport ... napolipiu.com Repubblica: Rocchi indagato per frode sportiva, bufera sulle designazioni: terremoto nel sistema arbitrale. C’è anche una gara di BRepubblica rivela: Rocchi indagato per frode sportiva. Sotto accusa designazioni arbitrali e VAR, bufera sull’AIA e sul sistema calcio italiano. ilovepalermocalcio.com Scusate ci sono accuse di favorire Inter e la gomitata di bastoni e sarebbe l'inter allibita Capolavoro mediatico! #gazzettadellosport - facebook.com facebook Gianluca Rocchi sarà interrogato il 30 aprile. Le accuse dei pm: due designazioni gradite all’Inter e il caso Udinese-Parma - aver "combinato" la designazione dell’arbitro Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile - aver inserito il direttore di gara Doveri nella se x.com