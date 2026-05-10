Il tecnico della squadra toscana ha dichiarato che la salvezza è dedicata a un collaboratore scomparso, e ha confermato di aver già discusso con la società sul suo futuro. La partita contro il Genoa, giocata il 10 maggio 2026, non è stata brillante dal punto di vista estetico, ma ha comunque assicurato la permanenza in campionato. La vittoria ha rappresentato un risultato importante per la squadra in questa fase della stagione.

Firenze, 10 maggio 2026 - Punto doveva essere e punto è stato per la Fiorentina, che contro il Genoa non ha dato vita a una partita particolarmente bella, ma che è servita per blindare in modo definitivo la salvezza. Al termine della gara bordate di fischi e contestazione da parte della Curva Fiesole. Nel dopo partita, Paolo Vanoli si è presentato in sala stampa con una maglietta con l'immagine di Rocco Commisso e la scritta 'Grazie Rocco'. L'allenatore viola parte proprio da qui. “La salvezza è dedicata a lui, è la prima persona che ho sentito quando sono arrivato qui. Lui e la sua famiglia hanno fatto tantissimo per Firenze, tra il Viola Park e lo stadio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vanoli: “Salvezza dedicata a Rocco. Ho già parlato del futuro con la società”

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