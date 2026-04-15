La Fiorentina si prepara ad affrontare il Crystal Palace in una partita che rappresenta un'occasione importante per il club. Il tecnico della squadra ha dichiarato di avere la massima fiducia da parte della società e di credere in un possibile risultato positivo. La sfida si terrà a Firenze e fa parte di un percorso che i tifosi sperano possa portare a un risultato sorprendente.

Firenze, 15 aprile 2026 - Firenze e la Fiorentina a caccia dell'impresa. Difficile, certo, ma non provarci sarebbe un peccato. Al Franchi arriva il Crystal Palace forte del 3-0 dell'andata. Ai ragazzi gigliati il compito di tentare la rimonta. In conferenza stampa, alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Conference League, c'è mister Paolo Vanoli. "Si prepara come la dobbiamo preparare, con la testa libera sapendo che dobbiamo fare un'impresa. Conta la testa, conta la voglia. Serve andare oltre le situazioni tattiche. Quindi con coraggio e liberi di testa. Proveremo a rischiare qualcosa in partita, ma ne deve valere la pena. Siamo stati bravi ad arrivare qua e dobbiamo fare bene davanti alla nostra gente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli: "Abbiamo un sogno, crediamoci. Futuro? Ho la fiducia totale della società"

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