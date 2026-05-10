Nel match tra Vanoli Cremona e Trieste, la squadra cremonese ha ottenuto una vittoria importante al PalaTrieste. Dopo aver mantenuto il vantaggio durante gran parte dell'incontro, Cremona ha resistito al tentativo di recupero finale degli avversari, consolidando così il risultato. Tra i protagonisti della partita ci sono stati alcuni giocatori che hanno contribuito significativamente alla vittoria, anche se i nomi specifici non sono stati indicati.

? Punti chiave Come ha fatto Cremona a resistere al recupero finale di Trieste?. Chi sono stati i giocatori chiave per la vittoria cremonese?. Perché la prestazione di Ramsey non è bastata ai biancorossi?. Come cambiano gli equilibri per i playoff dopo questo risultato?.? In Breve Willis e Battle segnano 18 punti ciascuno, Anigbogu ne aggiunge 19.. Ramsey chiude con 30 punti e Ross ne realizza 19 per Trieste.. Vittoria 94-89 ottenuta dopo il vantaggio di 74-64 al terzo quarto.. Cremona affronterà la Germani Brescia, Trieste sfiderà la seconda classificata.. La Vanoli Cremona espugna il PalaTrieste con un punteggio di 94-89 nella sera di domenica 10 maggio 2026, chiudendo la regular season della Serie A Unipol con una vittoria sofferta ma decisiva per i playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vanoli Cremona spacca il PalaTrieste: vittoria chiave per i playoff

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