Il Rieti ha vinto in casa contro l’Astrea con un gol di testa di Esposito, portando a casa tre punti importanti. La vittoria rappresenta il secondo risultato positivo di fila per la squadra, che si avvicina alla fase finale della stagione con buone possibilità di accedere ai playoff. La partita si è svolta allo Stadio Scopigno, davanti a un pubblico che ha assistito a un incontro equilibrato.

Il Rieti ha ottenuto un successo fondamentale allo Scopigno, battendo l’Astrea per 1-0 e conquistando il secondo trionfo consecutivo. La rete decisiva è stata segnata da Esposito al minuto 70, permettendo alla squadra amaranto-celeste di accorciare le distanze con la zona playoff, grazie anche a un inciampo del Pomezia contro il Monti Prenestini. L’atmosfera allo stadio è stata caratterizzata dalla presenza di numerose famiglie e molti bambini, che hanno colorato gli spalti con palloncini nei toni dell’amaranto e del celeste. Sul campo, la sfida si è presentata inizialmente molto equilibrata, con i due contendenti che hanno preferito studiare le proprie posizioni piuttosto che esporsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, colpo di testa Esposito: vittoria chiave e corsa ai playoff

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