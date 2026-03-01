Ungheria schiera truppe al confine con l’Ucraina | escalation con Kiev per l’oleodotto Druzhba in vista delle elezioni

Lunedì, le Forze di Difesa ungheresi hanno posizionato truppe al confine con l’Ucraina, in risposta a tensioni legate all’oleodotto Druzhba. Il governo ungherese ha dichiarato che la sicurezza nazionale viene prima di ogni altra considerazione, sottolineando che le forze sono pronte a svolgere i compiti assegnati. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione politica in vista delle prossime elezioni.

“La sicurezza del popolo ungherese e dell’Ungheria viene prima di tutto! Le Forze di Difesa ungheresi sono pronte a svolgere i compiti assegnati”. Con queste parole Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Ministro della Difesa ungherese, ha annunciato l’invio delle prime unità militari al confine con l’Ucraina. La decisione è stata presa in seguito alla seduta del Consiglio Nazionale di Difesa (CND) del 25 febbraio, presieduta da Viktor Orbán. Oltre a rafforzare la difesa militare, il Primo ministro ungherese ha ordinato una no fly zone per droni su tutta la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg, al confine con la Transcarpazia. Il compito assegnato ai soldati ungheresi sarà quello di rafforzare la difesa di 20 punti energetici strategici, ai quali se ne aggiungeranno altri 40 nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su It.insideover.com

