Il generale presenta un nuovo pacchetto sicurezza durante un evento in un hotel nel centro di Roma, con lo slogan

Tolleranza zero. E’ lo slogan, preso in prestito dall’ex sindaco di New York Rudy Giuliani e riportato sul maxischermo della sala (un hotel nel centro di Roma) dove il generale Roberto Vannacci ha annunciato il pacchetto di emendamenti che i suoi tre deputati presenteranno al decreto sicurezza in sede di conversione in Parlamento. Ed in effetti la stretta è ancora più dura rispetto al giro di vite voluto dal governo. A partire dalla tutela delle forze dell’ordine. Vannacci ha chiesto che queste ultime possano avere mani più libere nell’uso delle armi, al di là della proporzionalità della legittima difesa. E un «vero scudo penale», perché non basta il registro separato di indagine previsto dal decreto sicurezza del governo e chi segue le procedure «non deve essere proprio indagato». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Vannacci lancia il suo pacchetto sicurezza in nome della «tolleranza zero»

Salvini: “Torino impone scelte. Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero”ROMA – “I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede...

Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili, il pacchetto sicurezza allo studio del governo(Adnkronos) – Tolleranza zero sui coltelli, nuovi fondi per aumentare la sicurezza nelle stazioni, fermo preventivo fino a 12 ore per manifestanti...

Aggiornamenti e notizie su Vannacci lancia.

Temi più discussi: Vannacci lancia la sua rivoluzione da Sanremo (coi biglietti della Lega): Chi mi ama mi segua; Umberto Fusco lancia i giovani di Roberto Vannacci; Il boom di Vannacci incrina il centrodestra: FdI e Lega perdono consensi, Futuro nazionale al 3,6% potrebbe decidere la maggioranza; Vannacci, addio alla Lega e lancia FN:la Destra vera, non moderata.

Vannacci a Roma per la sicurezza: nella proposta tutto ciò che Lega e FdI non possono direL'ex generale in trasferta nella capitale. Oggi ha presentato Tolleranza zero, un pacchetto di misure che i suoi deputati futuristi – Sasso, Ziello e Pozzolo – inseriranno come emendamenti al decret ... ilfoglio.it

Il boom di Vannacci incrina il centrodestra: FdI e Lega perdono consensi, Futuro nazionale al 3,6% potrebbe decidere la maggioranzaIl generale Vannacci lancia Futuro nazionale (3,6%) e sottrae consensi soprattutto a Lega e Fratelli d'Italia, con possibili ripercussioni sul premio di maggioranza e gli equilibri del centrodestra ... lasicilia.it

Il Vannacci britannico: l’estremista Lowe lancia Restore Britain. Ora Farage sembra moderato x.com