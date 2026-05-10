Vangelo in TV | il ponte digitale tra liturgia e vita quotidiana

Negli ultimi tempi, sempre più persone assistono alle celebrazioni religiose attraverso le trasmissioni televisive. In Veneto, si cerca di sfruttare la tecnologia per portare il Vangelo nelle case, rendendo accessibili le liturgie anche a chi non può partecipare di persona. Sono state stabilite le regole per condividere i video prodotti da MediaNordEst, al fine di rispettare i diritti d’autore e garantire un uso corretto dei contenuti digitali.

? Punti chiave Come può la tecnologia portare il Vangelo dentro le case venete?. Quali sono le regole per condividere i video di Medianordest?. Perché la parrocchia resta il centro della vita nei piccoli centri?. Come cambierà l'accesso ai contenuti religiosi con i nuovi canali digitali?.? In Breve Produzione audiovisiva gestita da Medianordest per la rete televisiva veneta.. Contenuto identificato dal codice specifico i0Hlr-UqG78 per la fruizione digitale.. Necessità di autorizzazione scritta per ogni riproduzione dei diritti esclusivi.. Focus territoriale sulle parrocchie e piccoli centri della regione Veneto.. Il 9 maggio 2026, la trasmissione La Parola del Signore ha offerto ai fedeli un momento di riflessione spirituale attraverso i contenuti audiovisivi prodotti da Medianordest.🔗 Leggi su Ameve.eu

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