La Milano medievale era caratterizzata dalla presenza di un castello, che rappresentava la prima fortezza dei signori locali, e dalle antiche mura che circondavano la città. La zona circostante era popolata da mercanti e artigiani, intorno a cui si sviluppava la vita quotidiana. Le mura medievali si estendevano lungo le aree di difesa, segnando i confini della città e il controllo del territorio.

Partiamo dal Castello Sforzesco, là dove correvano le antiche mura medievali e dove sorgeva la prima fortezza dei Visconti, per iniziare a leggere la Milano delle origini, fatta di difese, potere e controllo del territorio.Da qui ci spostiamo nel cuore medievale della città, tra giustizia e affari, raggiungendo l’attuale Piazza dei Mercanti, luogo di incontri, contratti, sentenze e vita quotidiana. È qui che immaginiamo il brulicare della città medievale, tra mercanti, notai e magistrati.Proseguiamo verso la Basilica di Sant’Ambrogio, esempio supremo di architettura romanica, uno dei luoghi più identitari di Milano, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e la città ritrova le sue radici spirituali e civili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - La Milano medievale: tra castelli, mercanti e vita quotidiana

Articoli correlati

Milano, il trucco architettonico medievale nascosto a Piazza Mercanti: dove i sussurri si sentono da lontanoMilano non è solo glamour e modernità: nel cuore più antico della città esistono luoghi che custodiscono segreti sorprendenti, invisibili a chi passa...

Sembra l’Inghilterra medievale, ma siamo in Italia: i castelli più belli da scoprireIn Italia c’è una regione in cui è possibile ammirare alcuni dei più antichi castelli medievali.

Milano nel Medioevo: fango, peste e paura

Una selezione di notizie su Milano medievale

Temi più discussi: Quello di Dario Fo era un Medioevo inventato ma geniale; Cinque Vie Milano: distretto di design, botteghe, artigiani – quale omologazione?; 29 marzo, Cantantibus Organis, laReverdie -…; Milano, il trucco architettonico del Palazzo della Ragione: ecco di cosa si tratta.

La Milano medievale: tra castelli, mercanti e vita quotidianaPartiamo dal Castello Sforzesco, là dove correvano le antiche mura medievali e dove sorgeva la prima fortezza dei Visconti, per iniziare a leggere la Milano delle origini, fatta di difese, potere e co ... milanotoday.it

Scoprire le abbazie intorno a Milano: un itinerario tra campagna e spiritualitàUn itinerario fuori porta che collega il Duomo alle abbazie storiche di Chiaravalle, Viboldone, Mirasole e Morimondo, attraversando la campagna milanese e i navigli ... viaggiamo.it

CUMINOTTO Estremamente raro, è del torinese, deriva dal nome medioevale Cumino o da una forma aferetica e ipocoristica del nome Giacomo, di cui abbiamo un esempio nel Codice Diplomatico della Lombardia medievale a Milano nell'anno 1153: "...Plac - facebook.com facebook

A Milano incontri e visite per scoprire tesori archeologici lungo linea M4. Con gli scavi è stata trovata anche una necropoli del'età romana e medievale #ANSA x.com