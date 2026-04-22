Epilessia e donne | la sfida clinica tra biologia e vita quotidiana

Il 22 aprile 2026 si tiene a Roma un evento dedicato alla relazione tra epilessia e donne, una condizione che interessa più di mezzo milione di italiani. La discussione si focalizza sulle sfide cliniche legate a questa patologia neurologica cronica, considerando aspetti legati alla biologia e alla vita quotidiana delle pazienti. La giornata riunisce specialisti e associazioni per affrontare questioni pratiche e cliniche che riguardano questa condizione.

A Roma, il 22 aprile 2026, emerge un quadro complesso che riguarda oltre mezzo milione di cittadini italiani afflitti da una patologia neurologica cronica: l’epilessia. Sebbene la diffusione della malattia sia paritetica tra i sessi, con circa 50 milioni di casi registrati a livello globale, per le donne la diagnosi assume connotazioni che vanno ben oltre la sfera clinica, impattando profondamente sulle traiettorie biologiche, professionali e relazionali. Il peso della biologia e la necessità di percorsi multidisciplinari. La gestione di questa condizione non può limitarsi alla semplice regolazione delle crisi elettriche nel cervello. Per le...🔗 Leggi su Ameve.eu

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