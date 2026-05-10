Nella giornata di oggi, 10 maggio 2026, il Vangelo riporta le parole di Gesù che invitano a seguire i suoi comandamenti. Il testo sottolinea l'importanza di amare e obbedire alle sue istruzioni come segno di fedeltà. La lettura si presenta come un insegnamento diretto rivolto a chi desidera vivere secondo i principi cristiani. La giornata si concentra su questo messaggio di fede e di impegno.

Oggi, domenica 10 maggio 2026, Gesù ci fa un invito importante: il Vangelo si pone come un vero e proprio insegnamento di vita per chi vuole amarlo e seguirlo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 10 maggio 2026: “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”

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VANGELO DEL GIORNO DOMENICA 10 MAGGIO 2026 Se mi amate, custodite la mia parola

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