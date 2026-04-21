Se amate Jackie Chan vi consigliamo le 10 pellicole più importanti della sua carriera
Se siete appassionati di cinema d'azione, potrebbe interessarvi scoprire le dieci pellicole più significative della carriera di Jackie Chan. L’attore e artista marziale ha partecipato a numerosi film che hanno lasciato il segno nel genere, combinando arti marziali, comicità e stunt spettacolari. Questo elenco raccoglie le sue interpretazioni più riconoscibili, offrendo un panorama delle sue opere più rappresentative.
Poche star del cinema orientale sono entrate nell’immaginario collettivo oltre i propri confini e lasciato un’impronta in tutto il mondo, ma alcune di queste sono riuscite ad avvicinare il pubblico occidentale, spingendolo ad approfondire e conoscere le loro magnifiche opere, oltre a far incontrare il pubblico alle arti marziali. Se mai dovessimo fare due nomi su tutti, sicuramente sarebbero i seguenti: Bruce Lee e Jackie Chan. Il primo non necessita di spiegazioni. Basterebbe dire che, nonostante la sua prematura scomparsa, è diventato una leggenda vivente, assimilabile a un Achille moderno. Ancora oggi ogni generazione ricorda i suoi film e le sue tecniche sconvolgenti.🔗 Leggi su Screenworld.it
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