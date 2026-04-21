Se siete appassionati di cinema d'azione, potrebbe interessarvi scoprire le dieci pellicole più significative della carriera di Jackie Chan. L’attore e artista marziale ha partecipato a numerosi film che hanno lasciato il segno nel genere, combinando arti marziali, comicità e stunt spettacolari. Questo elenco raccoglie le sue interpretazioni più riconoscibili, offrendo un panorama delle sue opere più rappresentative.

Poche star del cinema orientale sono entrate nell’immaginario collettivo oltre i propri confini e lasciato un’impronta in tutto il mondo, ma alcune di queste sono riuscite ad avvicinare il pubblico occidentale, spingendolo ad approfondire e conoscere le loro magnifiche opere, oltre a far incontrare il pubblico alle arti marziali. Se mai dovessimo fare due nomi su tutti, sicuramente sarebbero i seguenti: Bruce Lee e Jackie Chan. Il primo non necessita di spiegazioni. Basterebbe dire che, nonostante la sua prematura scomparsa, è diventato una leggenda vivente, assimilabile a un Achille moderno. Ancora oggi ogni generazione ricorda i suoi film e le sue tecniche sconvolgenti.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Se amate Jackie Chan, vi consigliamo le 10 pellicole più importanti della sua carriera

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