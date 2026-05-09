In questo sabato 9 maggio 2026, Gesù ci mette di fronte a una verità nuda e cruda: il Vangelo è un insegnamento estraneo alla mentalità del mondo. In questo sabato 9 maggio 2026, il Vangelo di Giovanni ci consegna parole di un realismo disarmante. Gesù non nasconde ai suoi discepoli le fatiche che incontreranno: seguire Lui significa, inevitabilmente, scontrarsi con una mentalità mondana che ragiona per possesso, egoismo e potere. Come ci ricorda Don Luigi Maria Epicoco, il cristianesimo è per sua natura “scomodo” perché distrugge le false sicurezze, consola chi soffre ma scuote chi vive nel disprezzo degli altri. Essere scelti da Cristo non...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 9 maggio 2026: “Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me”

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VANGELO DEL GIORNO 9 Maggio 2026 «Se il mondo vi odia, sappiate che prima ha odiato me»

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