Canicattì rubato il pannello dedicato a Livatino | Atto vile contro la memoria

A Canicattì, ignoti hanno preso di mira il pannello in acciaio dedicato al giudice beato Rosario Livatino, che si trova nel giardino dei Giusti all’interno della villa comunale Stefano Saetta. Il gesto ha attirato l’attenzione della comunità, che si è detta profondamente colpita dall’accaduto. Nessuna persona è ancora stata identificata in relazione al furto, e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica.

Un gesto che colpisce nel profondo la comunità di Canicattì. Ignoti hanno rubato il pannello in acciaio con il nome del giudice beato Rosario Livatino dal giardino dei Giusti all’interno della villa comunale Stefano Saetta. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Vincenzo Corbo che parla di un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Vittime Foibe, scritte vandaliche. Fratelli d’Italia denuncia l’atto vile: "Colpito il valore della memoria"Scritte vandaliche di fronte al giardino delle Vittime delle Foibe, in piazzale Carso. Nel ricordo di Livatino, Saetta e padre Gioacchino Canicattì si prepara al “Giovaninfesta”: ecco il programmaDopo Lampedusa, la carovana del “Giovaninfesta” si prepara a sbarcare a Canicattì dove il primo maggio sono attesi oltre un migliaio di ragazzi...