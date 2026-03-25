Professoressa accoltellata a Trescore lo sgomento della politica Fontana | Atto vile che oltrepassa ogni limite

A Trescore Balneario, nelle vicinanze delle scuole medie, una docente di francese è stata accoltellata. L’incidente ha suscitato reazioni di sdegno tra le autorità politiche locali e regionali. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e sulle circostanze che hanno portato all’aggressione. La scena si è svolta nei pressi dell’istituto scolastico, senza altri dettagli disponibili al momento.

Trescore Balneario. Sgomento in Bergamasca dopo l’accoltellamento, fuori dalle scuole medie di Trescore, della professoressa di francese Chiara Mocchi. La donna, 57 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’episodio di violenza mercoledì mattina all’Istituto Da Vinci in via Damiano Chiesa, a pochi minuti dall’inizio delle lezioni. Ad aggredire la docente nei corridoi è stato un suo studente, della classe 3^A. L’alunno si è presentato a scuola con una maglietta inquietante: “Vendetta”, pantaloni militari e una pistola scacciacani nello zaino. “Un atto vile che oltrepassa ogni limite – così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in una nota -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: atto vile e inaccettabileTrescore Balnerario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Choc nella Bergamasca per quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso una scuola media... Docente accoltellata a Trescore Balneario, Frassinetti: “Fatto inaccettabile, emergenza criminalità giovanile”. Fontana: “Superato ogni limite”Frassinetti e Fontana condannano duramente il ferimento della docente a Trescore Balneario, chiedendo interventi urgenti contro la violenza giovanile... Contenuti utili per approfondire Professoressa accoltellata Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave. Studente di terza media accoltella prof in corridoio scuola a Trescore Balneario: è grave. Fermato il 13enne. Lezioni non sospese e arrivano gli psicologiQuanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi ... ilmattino.it Professoressa accoltellata da uno studente a Trescore Balneario, grave in ospedaleUn'aggressione shock ha colpito una docente di francese. Indagini in corso per chiarire le motivazioni dell'attacco ... italiaoggi.it Accoltellata nei corridoi della scuola poco prima dell’inizio delle lezioni: una professoressa di 57 anni è stata aggredita questa mattina, mercoledì 25 marzo, all’istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, in via Damiano Chiesa. L’allarme è scattato intorn - facebook.com facebook Insegnante accoltellata davanti a scuola a Trescore Balneario: choc nel mondo scolastico x.com