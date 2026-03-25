Professoressa accoltellata a Trescore lo sgomento della politica Fontana | Atto vile che oltrepassa ogni limite

Da bergamonews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trescore Balneario, nelle vicinanze delle scuole medie, una docente di francese è stata accoltellata. L’incidente ha suscitato reazioni di sdegno tra le autorità politiche locali e regionali. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e sulle circostanze che hanno portato all’aggressione. La scena si è svolta nei pressi dell’istituto scolastico, senza altri dettagli disponibili al momento.

Trescore Balneario. Sgomento in Bergamasca dopo l’accoltellamento, fuori dalle scuole medie di Trescore, della professoressa di francese Chiara Mocchi. La donna, 57 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’episodio di violenza mercoledì mattina all’Istituto Da Vinci in via Damiano Chiesa, a pochi minuti dall’inizio delle lezioni. Ad aggredire la docente nei corridoi è stato un suo studente, della classe 3^A. L’alunno si è presentato a scuola con una maglietta inquietante: “Vendetta”, pantaloni militari e una pistola scacciacani nello zaino. “Un atto vile che oltrepassa ogni limite – così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in una nota -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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