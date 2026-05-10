Un’auto appartenente a un candidato alle prossime elezioni comunali è stata danneggiata. La vettura, di proprietà di un noto imprenditore, è stata trovata con entrambi gli specchietti rotti e il vetro di uno di essi rubato. La scoperta è stata condivisa sui social dal proprietario, che ha riferito di aver subito questi atti vandalici dopo aver annunciato la sua candidatura. Nessun’altra informazione sulle circostanze dell’accaduto è stata fornita.

Antonio Civita, patron di Panino Giusto, uno dei nomi in corsa per le elezioni comunali del 2027, ha denunciato sui social di avere trovato la sua auto vandalizzata: ha pubblicato le foto di entrambi gli specchietti dell’auto a cui è stato rubato il vetro. L’imprenditore, che ha dato la sua disponibilità al centrodestra, stava registrando negli studi di Telenova e all’uscita, spiega, ha trovato l’auto danneggiata. "Da quando ho deciso di dedicarmi a Milano, sto ricevendo diverse intimidazioni, attraverso le quali qualcuno pensa di rallentare o annullare la mia scelta e la mia voglia di impegnarmi per questa città. Gli atti di questa natura mi rendono ancora più convinto che ci sia tanto da fare e non si debba mollare", ha sottolineato Civita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandalizzata l’auto di Civita: "Da quando mi sono candidato succedono queste cose..."

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