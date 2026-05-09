Vandalizzata l'auto di Civita di Panino Giusto | Da quando mi dedico a Milano ricevo intimidazioni

L'auto del fondatore di una nota catena di ristoranti milanese è stata danneggiata. L'uomo ha riferito di aver ricevuto intimidazioni da quando si dedica a Milano. La vettura è stata vandalizzata in modo evidente, senza che siano state ancora rese note le motivazioni o eventuali responsabili. La vicenda si inserisce in un quadro di minacce e comportamenti intimidatori rivolti alla persona coinvolta.

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