Un'auto appartenente a Antonio Civita, patron di Panino Giusto, è stata danneggiata e trovata vandalizzata. Civita, che sta considerando una candidatura alle prossime elezioni comunali di Milano, ha condiviso l'accaduto sui social media, commentando che da quando ha deciso di dedicarsi alla vita politica nella città, si sono verificati questi episodi. La polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Milano – Antonio Civita, patron di Panino Giusto, uno dei nomi in corsa per le elezioni comunali di Milano in arrivo 2027, ha denunciato sui social di avere trovato la sua auto vandalizzata. Civita ha pubblicato le foto di entrambi gli specchietti dell'auto a cui è stato rubato il vetro. L'imprenditore, che ha dato la sua disponibilità al centrodestra per le elezioni comunali milanesi, stava registrando negli studi di Telenova ieri sera e all'uscita, spiega, ha trovato la macchina in queste condizioni. "Succedono queste cose da quando ho deciso di dedicarmi a Milano”. "Da quando ho deciso di dedicarmi a Milano, sto ricevendo diverse intimidazioni, attraverso le quali qualcuno pensa di rallentare o di annullare la mia scelta e la mia voglia di impegnarmi per questa città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandalizzata l’auto di Antonio Civita, patron di Panino Giusto: “Da quando ho deciso di dedicarmi a Milano succedono queste cose”

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