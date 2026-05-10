Van Basten critica problemi vergognosi in Italia sostiene Ancelotti per il Mondiale 2026
L’ex calciatore e allenatore olandese ha commentato negativamente la gestione del calcio italiano, definendo alcuni problemi “vergognosi”. Ha inoltre espresso il suo supporto all’attuale allenatore del club di calcio italiano per la qualificazione al Mondiale 2026. Van Basten ha specificato le sue critiche rivolgendosi ai proprietari stranieri delle società italiane, evidenziando le difficoltà che, a suo avviso, ne derivano.
"> Marco Van Basten Critica i Proprietari Stranieri del Calcio Italiano. MILANO, ITALIA – 23 SETTEMBRE: Marcel Marco Van Basten partecipa ai The Best FIFA Football Awards 2019 presso il Teatro alla Scala il 23 settembre 2019 a Milano, Italia. (Foto di Claudio VillaGetty Images) Marco Van Basten, leggendario ex attaccante del Milan, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo allo stato attuale del calcio italiano, criticando i numerosi proprietari stranieri che attualmente detengono il controllo di diversi club di Serie A. In un’intervista con SportMediaset, Van Basten ha dichiarato: “Ci sono molti proprietari stranieri in Serie A che non si preoccupano della storia delle loro squadre.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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