Van Basten critica problemi vergognosi in Italia sostiene Ancelotti per il Mondiale 2026

L’ex calciatore e allenatore olandese ha commentato negativamente la gestione del calcio italiano, definendo alcuni problemi “vergognosi”. Ha inoltre espresso il suo supporto all’attuale allenatore del club di calcio italiano per la qualificazione al Mondiale 2026. Van Basten ha specificato le sue critiche rivolgendosi ai proprietari stranieri delle società italiane, evidenziando le difficoltà che, a suo avviso, ne derivano.

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