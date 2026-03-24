Inter Di Natale incensa Esposito | Mi ricorda Van Basten

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante dell’Udinese ha commentato il rendimento di alcuni bomber napoletani in Nazionale, concentrandosi anche sul centravanti dell’Inter Francesco Pio Esposito. Di Natale ha paragonato il modo di giocare di Esposito a quello di Van Basten, evidenziando alcune somiglianze nel stile e nelle qualità del giocatore. La conversazione si è focalizzata su aspetti tecnici e sulle caratteristiche dei calciatori coinvolti.

Bomber napoletani in azzurro Nazionale. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Antonio Di Natale: l’ex attaccante dell’Udinese ha parlato (anche) del centravanti dell’Inter Francesco Pio Esposito. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Di Natale incensa Esposito: “Mi ricorda Van Basten” Articoli correlati Milan, senti Di Natale: “Pio Esposito? Mi ricorda un po’ Van Basten”Antonio Di Natale, ex storico attaccante dell'Udinese, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport di oggi. Leggi anche: Di Natale racconta Pio Esposito: "Ha talento e fame, mi ricorda Van Basten. Sarà il re dei 9 napoletani" Una selezione di notizie su Van Basten Il bizzarro paragone di Di Natale: Pio Esposito? Per i movimenti che fa, un po’ mi ricorda Van BastenIn una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Totò Di Natale ha analizzato il momento vissuto dall'attaccante nerazzurro ... ilnapolista.it Di Natale profetico: Mi ricorda Van Basten. Sarà il re degli attaccanti napoletaniDi Natale si sbilancia: Sarà il futuro dell'Italia L'ex bomber ha consacrato così Pio Esposito: Sono convinto che ne segnerà tanti altri e che per i prossimi 15 anni sarà lui il futuro dell'Italia. areanapoli.it