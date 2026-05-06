Dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia, avvenuta ormai più di un mese fa, si continua a discutere dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, che rappresenta la terza volta consecutiva. In questo periodo, alcune dichiarazioni di ex calciatori hanno attirato l’attenzione, tra cui quella di un ex attaccante che ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione del calcio italiano e alla presenza di proprietà straniere nelle squadre nostrane, ritenendola poco interessata alla crescita del movimento.

Dalla sconfitta ai rigori contro la Bosnia è già passato più di un mese, ma dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali per la terza volta consecutiva se ne parla ancora. A dire la sua sulla crisi del calcio italiano è stato questa volta Marco Van Basten, ex Milan, tra i più forti della storia. Intervistato da Carlo Pellegatti in occasione della presentazione del libro “50 partite, emozioni infinite, il Milan”, Van Basten ha ‘bacchettato’ il calcio italiano, individuando nelle proprietà straniere uno dei problemi: “Oggi ci sono molti proprietari stranieri in Italia che non hanno alcun legame con la storia dei club e non mostrano interesse per essa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Van Basten: “Adesso comanda l’Inter, non mi piace. In Italia ci sono troppe proprietà straniere a cui non interessa nulla”

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