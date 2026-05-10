La Valle dei Templi di Agrigento si presenta come un paesaggio culturale di grande rilevanza, riconosciuto tra i più importanti del Mediterraneo e dell’intera civiltà occidentale. Non si tratta solo di un sito archeologico, ma di un luogo che conserva testimonianze di un passato di grandezza e di storia antica. Le sue rovine e i templi ben conservati attirano visitatori e studiosi da tutto il mondo.

La Valle dei Templi di Agrigento non è semplicemente un sito archeologico: è uno dei paesaggi culturali più importanti del Mediterraneo e dell’intera civiltà occidentale. Qui sorgeva Akragas, città greca fondata nel VI secolo a.C., che nel periodo di massimo splendore veniva descritta dagli antichi come una delle più ricche e potenti del mondo greco. Oggi il sito si estende per chilometri su una dorsale collinare che guarda il mare, in un equilibrio raro tra archeologia e natura. I templi dorici non sono isolati in uno spazio museale artificiale, ma inseriti in un paesaggio agricolo ancora vivo: mandorli, ulivi e vegetazione mediterranea accompagnano il percorso del visitatore, creando un impatto visivo che cambia continuamente con la luce del giorno.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Valle dei Templi, il paesaggio che racconta la grandezza perduta di Akragas

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