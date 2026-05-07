Riscatto tra le colonne | la Valle dei Templi diventa officina di rieducazione e civiltà

Nella Valle dei Templi, il Parco archeologico ha stretto un accordo con l’ufficio locale di Esecuzione penale esterna di Agrigento. Questa collaborazione prevede l’utilizzo del sito come spazio di rieducazione e reinserimento sociale per persone in esecuzione penale. La Valle dei Templi diventa così un luogo che coinvolge anche attività di recupero e formazione, oltre alla sua funzione storica e archeologica.

L’accordo tra il Parco archeologico della Valle dei Templi e l’ufficio locale di Esecuzione penale esterna (Ulepe) di Agrigento trasforma il sito millenario in un luogo di inclusione e legalità. Dieci persone alla volta, sottoposte a provvedimenti giudiziari, saranno impegnate in attività di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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