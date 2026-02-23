Festa del Cross 2026 Battocletti trionfa alla Valle dei Templi | Mi sono divertita Il paesaggio è fantastico

Battocletti ha vinto alla Festa del Cross 2026, grazie alla sua vittoria sulla pista immersa nel paesaggio unico della Valle dei Templi. La runner ha commentato di aver passato una giornata divertente e di aver apprezzato il clima e l’ambiente suggestivo. La competizione ha attirato molti appassionati, che hanno seguito con entusiasmo le gare sotto il cielo limpido di Selinunte. La manifestazione continua a crescere e a sorprendere gli organizzatori.

Selinunte – Una giornata straordinaria alla Festa del Cross 2026 di spettacolo e di emozioni, all'ombra della Valle dei Templi a Siracusa, a Selinunte. Nella gara femminile, Nadia Battocletti (atleta delle Fiamme Azzurre) vola al traguardo e fa il vuoto nell'ultimo tratto di gara, con un cambio di passo e di velocità. L'Azzurra da spettacolo e il pubblico l'accompagna con applausi e tifo. La Battocletti copre il percorso in 27:31 e conquista la manifestazione di atletica tra sorrisi e successi. Seconda sul podio è Elvanie Nimbona (Caivano Runners, in 27:59), terza Nicole Reina (Caivano Runners, 28:21), insieme alla campionessa italiana under 23 Lucia Arnoldo (Atl.

Valle dei Templi e museo Griffo, una domenica gratuita tra archeologia e paesaggioIl 4 gennaio, la Valle dei Templi e il Museo Archeologico Pietro Griffo saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito.

Nadia Battocletti la star più attesa alla Festa del Cross 2026: in palio i titoli italianiNadia Battocletti ha deciso di partecipare alla Festa del Cross 2026, motivata dalla voglia di sfidare i migliori atleti italiani.

