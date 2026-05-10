Vallata Menotti ordinato diacono dal vescovo

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina alle 11, nella cattedrale della diocesi di Prato, si è svolta una cerimonia ufficiale per l’ordinazione diaconale di un seminarista. Il vescovo ha presieduto la celebrazione durante la quale ha impartito l’ordinazione a Stefano Menotti. La funzione ha visto la partecipazione di molti fedeli e membri della comunità ecclesiastica. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e di raccoglimento.

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Ieri mattina, alle 11, grande festa nella Diocesi di Prato. Il vescovo Giovanni Nerbini ha officiato l’ordinazione diaconale in cattedrale del seminarista Stefano Menotti. Trentaquattro anni, Menotti è originario di Bergamo, la sua vocazione è nata all’interno del movimento missionario "Operazione Mato Grosso". Prima di scegliere il sacerdozio aveva lavorato come impiegato e poi in una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Da ragazzo, nella sua parrocchia, ha conosciuto i volontari dell’Operazione Mato Grosso, iniziando così l’impegno per gli altri che lo ha portato a vivere alcuni anni in Perù....🔗 Leggi su Lanazione.it

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