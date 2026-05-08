Un nuovo diacono è stato recentemente ordinato a Prato, portando con sé un percorso ricco di esperienze. Prima di arrivare in Italia, ha trascorso del tempo in Perù, dove ha maturato una forte vocazione religiosa. La sua attività professionale si è sviluppata all’interno di una cooperativa, contribuendo a plasmare il suo impegno spirituale e sociale. La sua esperienza nel paese sudamericano ha rappresentato un momento cruciale nel suo cammino di fede.

? Domande chiave Come ha trasformato il lavoro in cooperativa la sua vocazione?. Perché l'esperienza in Perù è stata decisiva per il suo percorso?. Dove svolgerà concretamente il suo servizio tra i giovani della valle?. Cosa porterà il nuovo diacono alle comunità di Sofignano e Usella?.? In Breve Passato lavorativo in cooperativa sociale e missione missionaria in Perù con Operazione Mato Grosso.. Servizio pastorale previsto tra Sofignano, Usella e catechista a Mercatale di Vernio.. Collaborazione con padre Emanuele Lanfranchi e i giovani dell'oratorio locale.. Cerimonia presieduta dal vescovo Giovanni Nerbi con diretta televisiva su Tv Prato..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Perù alla Valle del Bisenzio: il nuovo diacono di Prato

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