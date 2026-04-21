Il 21 aprile 2026, nel salone del palazzo di via Puccini a Pistoia, si è svolta la cerimonia di ordinazione del nuovo vescovo, monsignor Augusto. La sua presenza ha attirato un gran numero di persone, e lui stesso ha espresso di essere molto legato a questa occasione e di trovare speciale il fatto di essere ordinato proprio in questa città. Durante l’evento, le sue parole sono state ascoltate nel silenzio dell’attesa.

Pistoia, 21 aprile 2026 – Le parole di monsignor Fausto Tardelli sono cadute nel silenzio dell’attesa nel salone affollato del palazzo di via Puccini. “Oggi, 20 aprile, la mia rinuncia è stata definitivamente accolta e il Santo Padre Leone XIV ha nominato per Pistoia e Pescia unite monsignor Augusto Mascagna, presbitero della diocesi di Civita Castellana, regione ecclesiastica del Lazio”. Un annuncio che è stato anche un momento di preghiera:“Signore ti preghiamo per il nuovo vescovo eletto. Guardalo e assistilo con amore. Egli, come successore degli apostoli, viene tra noi per guidarci, sostenerci e confortarci”. Non ci sono date, per il momento, e non si sa quando monsignor Mascagna farà il suo ingresso a Pistoia, anche se c’è già una certezza: sarà ordinato qui.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Augusto, il nuovo vescovo: “Sarò ordinato a Pistoia, ci tengo molto e sarà bello”

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