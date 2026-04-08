A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

A Manfredonia si è svolta una cerimonia per commemorare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La manifestazione si è tenuta presso una piazza cittadina, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e autorità locali. Durante l’evento sono stati esposti alcuni mezzi e attrezzature della polizia, e sono stati consegnati riconoscimenti a personale in servizio. La celebrazione ha coinvolto anche cittadini e studenti delle scuole locali.

Il prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di... 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: le celebrazioni a SalernoAll’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile,... Argomenti più discussi: Manfredonia ricorda Francesco Pastore e Francesco Ferraro; Manfredonia l’evento in ricordo del maresciallo Francesco Pastore. A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoA Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato Il prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a ... ilsipontino.net Manfredonia ricorda Francesco Pastore e Francesco Ferraro: mercoledì la cerimonia per il secondo anniversario della tragediaManfredonia ricorda Francesco Pastore e Francesco Ferraro: mercoledì la cerimonia per il secondo anniversario della tragedia ... statoquotidiano.it 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: le celebrazioni in piazza della Libertà, a Salerno - facebook.com facebook Street parade e commemorazione pubblica per l’anniversario di Mario Salvi Oggi, 7 aprile 2026, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua uccisione, Il «Comitato promotore delle giornate del 50° di Mario Salvi» ha indetto per le 10 una street par x.com