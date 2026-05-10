Valditara sul caso Mattarella | ‘È bullismo mediatico per un lapsus

Il ministro dell’istruzione ha commentato il caso legato a un lapsus del Presidente della Repubblica, definendolo un esempio di bullismo mediatico. Ha precisato che si tratta di un errore storico considerato un bias di ancoraggio, ovvero un modo in cui le persone si fissano su un'informazione iniziale. La discussione si è concentrata sulle modalità con cui un semplice errore può alimentare polemiche pubbliche e media.

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