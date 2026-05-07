Quando un lapsus diventa caso politico | Valditara e la polemica sull' assassinio Mattarella
Durante l'inaugurazione di una scuola intitolata a un ex presidente regionale, il ministro dell'Istruzione ha pronunciato un commento che molti hanno interpretato come una gaffe, mentre lui ha definito il gesto un lapsus. La frase pronunciata ha suscitato reazioni diverse, portando alla ribalta la questione sui limiti del linguaggio pubblico e sulla percezione delle parole in ambito politico. La vicenda ha acceso un dibattito su come si gestiscono gli errori degli esponenti istituzionali e l'impatto mediatico che ne consegue.
Valditara lo chiama lapsus. Gli altri, gaffe. La differenza, a quanto pare, è tutta politica.Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha sbagliato: durante l'inaugurazione di una scuola intitolata a Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia ucciso da Cosa Nostra il 6 gennaio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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