Val Basento | il piano per il rilancio tra Green Economy e ZES

Nella Val Basento si stanno delineando piani per il rilancio economico che prevedono l’uso di strumenti come la Zona Economica Speciale (ZES) e iniziative legate alla Green Economy. La strategia mira ad attrarre investimenti stranieri nella regione e a creare nuove opportunità di lavoro. Sono in corso valutazioni per individuare le figure professionali più richieste e per sostenere lo sviluppo di settori sostenibili e innovativi nella zona.

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? Domande chiave Come potrà la ZES attirare investimenti internazionali nei borghi lucani?. Quali nuove figure professionali cercheranno lavoro nella Val Basento?. Come si integrerà l'agricoltura di precisione con l'archeologia industriale locale?. Chi guiderà la transizione dei giovani verso le biotecnologie verdi?.? In Breve Incontro Sviluppo è Speranza tenutosi sabato 9 maggio presso la Parrocchia Santa Maria della Croce.. Collaborazione tra parrocchie locali e Cisl per discutere il destino economico di Ferrandina.. Sviluppo di agricoltura di precisione e turismo sostenibile nei comuni di Pisticci e Salandra.. Integrazione tra biotecnologie e servizi alla persona per valorizzare l'economia della cura locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val Basento: il piano per il rilancio tra Green Economy e ZES ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vinitaly: l’Umbria punta su turismo e ZES per il rilancio agricoloAll’interno del Padiglione D di Vinitaly, la delegazione umbra ha presentato un nuovo volto per l’eccellenza regionale, inaugurando uno spazio... Una legge per il distretto calzaturiero di Parabiago: “Zes unica anche qui per il rilancio”Parabiago (Milano) - Una proposta di legge per ridare slancio al distretto calzaturiero di Parabiago, simbolo della manifattura lombarda e del Made... Argomenti più discussi: Basilicata. Ferrandina, Cisl e comunità cristiana: convegno sullo sviluppo della Val Basento. Cavallo: Servono visione e confronto - CISL; Tito area Sin senza bonifica da 25 anni. Arriva commissario e con tanti paradossi; SIN di Tito: con Vadalà si apre la fase operativa su ex Daramic ed ex Liquichimica.