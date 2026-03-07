Vai Consorzio Leonardo Nel mirino c’è Nocera
Il Consorzio Leonardo affronta questa sera alle 21 al Palacarrara la Power Nocera in un match decisivo per la salvezza. Si tratta della terza partita consecutiva che i padroni di casa cercano di vincere, in una sfida che può influire sulla classifica delle squadre coinvolte. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione e tensione.
Il Consorzio Leonardo va a caccia del terzo successo di fila questa sera alle 21 al Palacarrara nel delicato scontro salvezza con la Power Nocera. La formazione campana, dopo aver cambiato ben tre volte la guida tecnica, da un mese a questa parte sembra finalmente aver trovato la quadra. Dall’arrivo in panchina di Giampaolo Di Lorenzo, Nocera se l’è giocata a viso aperto contro tutte le squadre, conorando talvolta ottime prestazioni con i due punti. Quella contro la Adamant Ferrara, domata 104-78 mercoledì al PalaCoscioni ne è la riprova. Dunque l’attuale classifica non rispecchia affatto il valore dei nocerini, mina vagante di questa fase della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
