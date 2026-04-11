Valmulini | porta la moto vai un auto prendi la moto e vai a Como

Il parcheggio della Valmulini è noto per la sua posizione poco conveniente e per i frequenti disguidi nella gestione degli spazi. Spesso viene segnalato come un punto di difficoltà per chi deve lasciare l’auto o la moto nella zona. La situazione si ripete da anni, senza interventi significativi per migliorare la fruibilità, anche se si tratta di un’area molto frequentata da chi si sposta verso Como.

Siamo tutti d'accordo, il parcheggio della Valmulini è sempre stato un ufo cascato in ritardo nel posto sbagliato. Solo che invece di ripartire in cerca di atterraggi più fortunati, non si è mai mosso da lì. Da sempre si cercano soluzioni per renderlo operativo. Fin qui i risultati sono stati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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