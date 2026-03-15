La Robur si prepara a sfidare il Prato in una partita importante, con l’allenatore Gill Voria che sottolinea come i punti in palio abbiano un valore doppio, considerando la posizione in classifica. Voria non ha nascosto l’importanza dell’incontro, affermando che, visti gli obiettivi stagionali, questa sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra.

Non si nasconde l’allenatore della Robur, Gill Voria. "Inutile fare gli ipocriti: vista la classifica, la partita con il Prato, sulla carta, conta parecchio. I punti in palio valgono doppio, fare risultato significherebbe tenere i lanieri a distanza" dice il mister bianconero. Al Lungobisenzio di Prato la sfida s preannuncia infuocata. Dopo lo stop del campionato siete attesi da un rientro tutt’altro che morbido. "Credo che la pausa ci abbia fatto bene, ma sarà il campo a stabilire se è così. Di sicuro i ragazzi stanno bene, sono gli stessi che hanno battuto il Ghiviborgo. L’allegria è la stessa, la concentrazione è la stessa. Siamo tutti consapevoli e anche curiosi di affrontare un avversario di valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur si lancia all’assalto del Prato. Voria: "Questi punti valgono doppio"

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