A 22 giorni dalla partita precedente, la squadra di calcio di Ravenna si allena nuovamente in vista della prossima gara. L'allenamento si è svolto con molti tifosi presenti, che hanno assistito alla sessione. L'evento si svolgerà questa sera alle 20, quando la squadra scenderà in campo per prepararsi alla partita. La Cittadella sarà il luogo scelto per questa sessione di allenamento.

A 22 giorni dall’ultima gara giocata, il Ravenna torna in campo. L’appuntamento è per stasera, alle 20.45, al ‘Tombolato’ di Cittadella (arbitro Di Francesco di Ostia Lido; diretta in chiaro su Raisport). Ieri i tifosi hanno incoraggiato la squadra durante l’ultimo allenamento. La formazione di mister Andrea Mandorlini, entra in scena al primo turno della fase nazionale dei playoff e – da matricola che ha terminato la ‘regular season’ al terzo posto – comincia a giocarsi le proprie carte nella corsa alla promozione in serie B. Il Cittadella invece non si è mai fermato, avendo giocato, e vinto, i due turni di playoff del proprio girone, entrambi peraltro fra le mura amiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vai Ravenna, prenditi la Cittadella. Tanti tifosi all’ultimo allenamento

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