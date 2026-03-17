Durante la partita tra Inter e Atalanta a San Siro, è stato analizzato il gol di Krstovic con l’ausilio dell’Open Var. La decisione di Manganiello di convalidare la rete, dopo aver valutato una presunta spinta di Sulemana su Dumfries, ha suscitato molte polemiche tra i tifosi. Nel frattempo, Manganiello ha rivolto a Dumfries un messaggio che ha attirato l’attenzione.

Durante Open Var è stato analizzato il gol dell’ Atalanta contro l’ Inter nella sfida di San Siro. Tante le polemiche per la scelta di Manganiello nel concedere la rete a Krstovic dopo una presunta spinta di Sulemana a Dumfries. Manganiello a Dumfries. Manganiello ha deciso che il gol del montenegrino era regolare, scatenando l’ira di Chivu e dei nerazzurri. Dopo che Dumfries aveva chiesto spiegazioni al direttore di gara, la risposta è stata: “ Avete ancora 10 minuti per poter vincere, vai”. Frase che ha fatto infuriare alcuni tifosi sul web, che l’hanno ritenuta inopportuna e troppo ambigua. Dino Tommasi, dirigente arbitrale Can ha parlato a ‘Open Var’ su Dazn dell’ultimo turno di campionato di Serie A, con particolare attenzione agli episodi di Inter-Atalanta 1-1, gara della 29^ giornata giocata sabato pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Avete ancora 10 minuti per poter vincere, vai”, la risposta di Manganiello a Dumfries che non è piaciuta ai tifosi

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Avete altri 10 min per poter vincere… aggiungo altro x.com