Vai Cavallino! Gli amaranto in allenamento a suon di musica

Gli amaranto sono tornati ad allenarsi nel pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, dopo aver trascorso alcuni giorni di riposo. La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista delle prossime partite, accompagnando l’allenamento con la musica. La promozione in serie B, conquistata domenica contro la Torres, ha portato i giocatori a riprendere il lavoro sul campo. La sessione di allenamento si è svolta senza particolari intoppi.

Gli amaranto sono tornati al lavoro questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, dopo alcuni giorni di meritato riposo seguiti alla meravigliosa promozione in serie B conquistata domenica contro la Torres. Un rientro in campo carico di entusiasmo, con il gruppo che ha ripreso la preparazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Il Cavallino Felice | Canzone per Bambini Allegra e Divertente | Kids Song Notizie correlate Leggi anche: Musica, Umbria che Spacca a suon di sold out Torna la corsa 'Strapazzata' a suon di musica in vista della Regata StoricaTorna per 45ª edizione la 'Strapazzata', la corsa-camminata che anticiperà la Regata Storica delle Repubbliche Marinare.