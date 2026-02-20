Petagna il calvario dell’ex Napoli | dalla malattia del figlio al divorzio e lo psicologo Il racconto straziante

Andrea Petagna ha condiviso il suo difficile percorso, segnato dalla malattia del figlio e dal divorzio. La causa principale di questo calvario è stata una grave crisi familiare che lo ha colpito profondamente. Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha spiegato come abbia deciso di rivolgersi a uno psicologo per affrontare il dolore. Il suo racconto si concentra sulle sfide quotidiane e sui momenti di sconforto, mentre cerca di riprendere in mano la sua vita.

Andrea Petagna ha rivelato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il difficile periodo che ha attraversato nell'ultimo anno e mezzo. La malattia del figlio, la separazione dalla compagna e il calvario psicologico che ne è derivato lo hanno messo a dura prova. Il calciatore ha raccontato le sue difficoltà nel riuscire a mantenere la concentrazione sul lavoro, ma anche come, attraverso la terapia psicologica, sia riuscito a superare una fase drammatica della sua vita. Il periodo più difficile della sua vita: dalla malattia del figlio al divorzio. Andrea Petagna, ex attaccante del Napoli, ha vissuto un anno e mezzo di sofferenza profonda, segnato da eventi che hanno messo a dura prova la sua resistenza.