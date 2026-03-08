Chi è Emanuel Perathoner primo oro dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina dopo il calvario

Emanuel Perathoner, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, ha conquistato la prima medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. La vittoria arriva dopo un percorso di sfide e impegno, e rappresenta il primo risultato ufficiale della squadra italiana in questa edizione dei Giochi. Perathoner ha ottenuto il podio in una delle discipline in programma.

Emanuel Perathoner del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una vittoria pazzesca per l'azzurro. Emanuel Perathoner regala all'Italia il primo oro alle Paralimpiadi: assolo trionfale nello snowboardcross! Emanuel Perathoner, che aveva dominato ieri entrambe le seeding manche, si impone con ampio margine su tutti i rivali sia nei quarti che in... Perathoner: L'oro è quello a cui abbiamo sempre puntato. Cercherò la vittoria pure la prossima settimana. Lo stesso infortunio di Brignone e la seconda vita da paralimpico: chi è Emanuel Perathoner, oro nello snowboard. Esordio paralimpico per lo snowboarder altoatesino già campione. Un infortunio prima di Pechino l'ha costretto a reinventarsi. Gareggia con una protesi al ginocchio e si presenta da favorito. Il primo oro per l'Italia ai Giochi paralimpici 2026! Emanuel Perathoner ha conquistato la medaglia d'oro nello snowboard cross maschile. #EmanuelPerathoner #Esercito conquista l'oro nello snowboard cross maschile regalando ai colori azzurri la prima medaglia d'oro dei Giochi Paralimpici Invernali 2026 #MICO26. Un risultato straordinario per un grande atleta del Gruppo Sportivo Paralim