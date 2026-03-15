Il Parco Regionale dei Castelli Romani ha iniziato un ciclo di incontri rivolti agli studenti delle scuole primarie, con un focus sul Sentiero del Castagno Magico. L'iniziativa coinvolge bambini e insegnanti, offrendo un momento educativo e ludico. L’obiettivo è far scoprire ai più giovani le bellezze naturali del parco attraverso racconti e attività sul sentiero.

Gli incontri sono dedicati alla lettura di brani tratti dal libro che in chiave ludica, parla di natura, tutela dell’ambiente e sostenibilità. Una narrazione coinvolgente, che attraverso personaggi di fantasia e avventure ambientate nel bosco, incuriosisce i più piccoli aiutandoli a comprendere, in modo semplice e creativo, temi complessi e attuali. Bambini e bambine vengono accompagnati in un viaggio tra fantasia e consapevolezza ecologica, scoprendo quanto sia importante prendersi cura della natura. Durante gli incontri, oltre alla lettura ad alta voce, sono previsti momenti di confronto, gli alunni esprimono le proprie idee trasformando l’ascolto in un’esperienza partecipata. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Parco Regionale dei Castelli Romani. Il Sentiero del Castagno Magico nelle scuole primarie. Il racconto che stimola la fantasia

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