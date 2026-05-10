Usa rivalità alle stelle con la Cina | bloccati due osservatori astronomici
Negli ultimi giorni, le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono diventate evidenti con la decisione di bloccare due progetti di telescopi nei deserti andini. La Casa Bianca ha esercitato pressione su Argentina e Cile affinché riconsiderassero le iniziative cinesi, evidenziando un’intensificazione delle divergenze tra le due potenze nel settore scientifico e tecnologico. La vicenda si inserisce in un clima di crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina su più fronti.
La rivalità tra Stati Uniti e Cina è alle stelle. È proprio il caso di dirlo dopo che la Casa Bianca ha fatto pressioni su Argentina e Cile affinché rivedano due progetti cinesi per la costruzione di telescopi nei deserti andini. Gli astronomi temono che ciò possa ostacolare la ricerca. Ai piedi delle Ande argentine, l'enorme radiotelescopio progettato da Pechino sorge in uno dei luoghi più prestigiosi al mondo per l'osservazione delle stelle, sotto un cielo incontaminato dall'inquinamento luminoso. Si trova inoltre sul lato opposto del pianeta rispetto a Pechino, offrendo alla Cina una finestra su metà del cielo che altrimenti non potrebbe osservare.🔗 Leggi su Iltempo.it
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