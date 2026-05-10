Usa rivalità alle stelle con la Cina | bloccati due osservatori astronomici

Negli ultimi giorni, le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono diventate evidenti con la decisione di bloccare due progetti di telescopi nei deserti andini. La Casa Bianca ha esercitato pressione su Argentina e Cile affinché riconsiderassero le iniziative cinesi, evidenziando un’intensificazione delle divergenze tra le due potenze nel settore scientifico e tecnologico. La vicenda si inserisce in un clima di crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina su più fronti.

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