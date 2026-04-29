Maggio due lune piene e due piogge di stelle cadenti | gli imperdibili eventi astronomici

Nel mese di maggio si prevedono due lune piene e due piogge di stelle cadenti, eventi che attireranno appassionati di astronomia. Questo mese si distingue per la presenza di 13 lune piene nell’anno 2026, un dato insolito che rende gli eventi celesti di maggio ancora più interessanti. Gli appassionati di osservazioni del cielo potranno seguire queste manifestazioni e appuntarsi le date più rilevanti.

Il mese di maggio, uno dei più apprezzati dagli astrofili, si prepara a offrire alcuni imperdibili eventi astronomici che erano tra i più attesi del 2026, un anno particolare visto che ci sono 13 lune piene. Il nostro calendario solare dura 365 giorni, ma il ciclo lunare completo dura mediamente.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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