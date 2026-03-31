Aprile 2026 offre diverse occasioni di osservazione astronomica, con il passaggio delle costellazioni invernali che si dissolvono e la comparsa di nuove figure nel cielo serale. Durante il mese si potranno ammirare eventi come le stelle cadenti e il passaggio della Luna Rossa, che animano le notti primaverili. Le condizioni meteorologiche più miti rendono più facile il cielo serale rispetto ai mesi precedenti.

Il mese di aprile invita a osservare il cielo. La primavera porta con sé serate più miti, mentre il cielo cambia volto: scompaiono le costellazioni invernali per lasciare posto a nuove figure. Le fasi lunari scandiranno i momenti migliori per l’osservazione, mentre eventi come lo sciame delle Liridi e il passaggio di alcune comete rendono il mese particolarmente dinamico. Le costellazioni protagoniste del cielo di aprile. Nel cielo di aprile dominano le grandi costellazioni primaverili, facilmente riconoscibili anche a occhio nudo. Tra le più evidenti c’è il Leone, una delle protagoniste della stagione, individuabile grazie alla sua caratteristica forma che ricorda un trapezio e alla stella luminosa Regolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cielo di aprile 2026, dalla Luna Rossa alle stelle cadenti: gli eventi astronomici più interessanti

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