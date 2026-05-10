Gli Stati Uniti valutano la revoca delle sanzioni contro l’Eritrea legate alle attività nel Mar Rosso. La decisione potrebbe essere collegata a interessi strategici legati al controllo marittimo. La mossa americana potrebbe avere ripercussioni sulla relazione tra Etiopia ed Eritrea, in un momento in cui le tensioni tra i due paesi sono ancora alte. La questione solleva dubbi sui criteri adottati da Washington in ambito di diritti umani e interessi geopolitici.

? Punti chiave Perché Washington sta sacrificando i diritti umani per il controllo marittimo?. Come influirà la mossa americana sulla tensione tra Etiopia ed Eritrea?. Chi utilizzerà i droni turchi per alimentare il conflitto in Sudan?. Quali rischi corre il Mar Rosso con il nuovo equilibrio geopolitico?.? In Breve Sanzioni imposte nel 2021 per violazioni commesse durante il conflitto in Tigray. Accuse Sudan contro Etiopia per uso droni Bayraktar dalla base di Bahir Dar. Tensioni tra Abiy Ahmed e Isaias Afeworki per l'accesso al Mar Rosso. Al Shabaab in Somalia e ribelli Houthi in Yemen destabilizzano l'area. Washington prepara la revoca delle sanzioni contro l’Eritrea per garantire il controllo strategico sul Mar Rosso, mentre le tensioni tra Etiopia e Sudan rischiano di trasformare il Corno d’Africa in un campo di battaglia regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: possibile revoca sanzioni all’Eritrea per il Mar Rosso

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Why the U.S. Is Lifting Sanctions on Eritrea (What Changed

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